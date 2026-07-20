Ukoliko eliminišu Larn iz Severne Irske, fudbaleri Crvene zvezde sastaće se sa pobednikom dvomeča Vikingur - Hapoel Ber Ševa u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prvi mečevi igraće se 4. i 5. avgusta, a revanši 11. avgusta.

Zvezda bi prvi meč igrala na gostujućem terenu.

Ovde ste mogli da pratite uživo žreb u Nionu:

12.11 - Zvezda će ukoliko eliminiše ekipu Larn igrati protiv Vikingura sa Islanda ili Hapoel Ber Ševe iz Izraela.

12.00 - Žreb upravo počinje! Nakon kratke procedure počinje izvlačenje kuglica.

11.20 - Dobro jutro i dobrodošli na blog našeg portala posvećen žrebu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Niona.