Iako je prošle godine potpisao ugovor sa "kraljevskim klubom" do leta 2029, sporazum je sadržao klauzulu koja mu je omogućavala povratak u NBA do 20. jula, a Hezonja je odlučio da je aktivira.

Kako navode strani mediji, otkup ugovora za NBA klub iznosi oko 850.000 dolara, što je standardna suma za ovakve transfere.

Interesovanje NBA franšiza za 31-godišnjeg krilnog košarkaša poraslo je posle odličnih partija u Evroligi, ali i zbog pozitivnih izveštaja o njegovoj profesionalnosti i sazrevanju van terena.

Hezonja iza sebe ima jednu od najboljih sezona u karijeri.

U Evroligi je prosečno beležio 13,3 poena, 4,1 skok i 2,4 asistencije za 23 minuta po utakmici, a bio je jedan od ključnih igrača Reala na putu do finala.

Posebno se istakao na Fajnal-foru. U polufinalu protiv Valensije ubacio je 25 poena uz sedam skokova i tri asistencije, bez ijedne izgubljene lopte, dok je u finalu protiv Olimpijakosa upisao 19 poena, četiri skoka, pet asistencija i četiri ukradene lopte.

Hezonja je u NBA ligi već igrao od 2015. do 2022. godine, nakon što ga je Orlando izabrao kao petog pika na draftu.

Tokom karijere nastupao je za Orlando Medžik, Njujork Nikse i Portland Trejl Blejzerse, odigravši ukupno 330 utakmica u najjačoj ligi sveta.

Ostaje da se vidi koji će NBA klub angažovati jednog od najboljih krilnih igrača Evrolige, čime bi Real Madrid ostao bez jednog od nosilaca igre pred novu sezonu.