Stefan Jović je novi košarkaš Arisa iz Soluna.

Srpski plejmejker ima 36 godina, ali još ne razmišlja o kraju karijere i naredne sezone će igrati u Grčkoj. Aris je ovog leta napravio vrlo interesantan tim, a očigledno bi trebalo Jović da doprinese svojim kvalitetom, ali i iskustvom.

Jović je potpisao ugovor na jednu godinu, dok postoji i opcija da produži na još jednu godinu posle toga.

U karijeri je nastupao za kragujevački Radnički, Crvenu zvezdu, Bajern Minhen, Himki, Panatinaikos, Saragosu i Valensiju, pre nego što se ponovo vratio u Bajern.