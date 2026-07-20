Obraćajući se "orlićima", Pešić je naglasio da najveću odgovornost za razvoj karijere svaki igrač mora da preuzme na sebe.

-Slušajte trenera, naravno slušajte roditelje, slušajte i svog agenta - sve je to sastavni deo. Ali na kraju, vi sami morate da preuzmete odgovornost za svoju karijeru - poručio je trofejni stručnjak.

Kako bi dočarao šta znači odgovornost, uporedio ju je sa izvođenjem slobodnih bacanja u odlučujućim trenucima utakmice.

-To je isto kao kada šutiraš slobodna bacanja na kraju utakmice, pri rezultatu 90:90. Staneš na liniju i tada si sam. Niko ti ne pomaga, moraš da ga daš. Ako pogodiš - vođa si. Ako promašiš... je*iga", rekao je Pešić.

Iskusni trener potom se osvrnuo na stanje domaće košarke i smatra da se u javnosti premalo pažnje posvećuje nacionalnom prvenstvu.

-Ovde imamo ljude koji rade na televiziji, analitičare, trenere... Oni ne pričaju o srpskoj košarci, već isključivo o ABA ligi i evropskoj košarci. Kao da je zabranjeno govoriti o srpskoj košarci - rekao je Pešić.

Najviše pažnje privukla je njegova ocena regionalnog takmičenja.

-ABA liga, u kojoj igra sedam ili osam naših klubova, po mom mišljenju je prevaziđena. Ja sam po opredeljenju Jugosloven, rođen sam u Srbiji, u Novom Sadu, i nisam protiv zajedničkih takmičenja niti bilo kakvog udruživanja. Ali smatram da je vreme da Srbija ima svoju profesionalnu ligu - poručio je selektor.

Na kraju je istakao koliko je važno da domaće prvenstvo ponovo dobije na značaju.

-Kada postaneš prvak Srbije, kada odeš da igraš u Čačku i osetiš koliko tamo ljudi žive za košarku, onda možeš da kažeš:

-To je to. Jednog dana želim da igram za svoj klub - zaključio je Pešić.

Mlada reprezentacija Srbije, koju je na Evropskom prvenstvu predvodio selektor Nemanja Jovanović, osvojila je srebrnu medalju nakon poraza od Slovenije u finalu odigranom u ljubljanskim Stožicama.

Pre tog meča, "orlići" su na šampionatu ostvarili maksimalan učinak i do finala stigli bez ijednog poraza.