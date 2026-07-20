Trofej su iz aviona izneli selektor Luis de la Funte i kapiten Rodri, potom je usledio prijem kod kraljevske porodice u palati "Sarsuela" i kod premijera Pedra Sančesa.

Fudbaleri su se po planu provozali ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni deo proslave tradicionalno je na bio na Trgu Sibeles, mestu na kojem Španci proslavljaju najveće sportske uspehe.

Španija je u finalu Mundijala savladala Argentinu 1:0, golom Ferana Toresa.

Prethodno je doček za crvenu furiju organizovan i na madridskom aerodromu.