Treći teniser sveta pojavio se na terenu pre početka utakmice i izneo trofej Mundijala, a zatim je iz lože gledao kako Feran Tores postiže gol odluke i donosi "crvenoj furiji" veliko slavlje.

Kamere su ga tokom meča nekoliko puta prikazale, posebno po završetku finala, kada je Alkaras emotivno proslavio španski trijumf. Ipak, jedan detalj odmah je zabrinuo njegove navijače – na desnom zglobu i dalje je nosio bandažu.

Alkaras ne igra od aprila, kada se povredio na turniru u Barseloni tokom meča protiv Ota Virtanena. Zbog problema sa zglobom morao je da propusti Rolan Garos i Vimbldon, a nedavno je objavio snimke laganog povratka na teren.

Na tim snimcima udarao je loptice oprezno, što je kod mnogih otvorilo pitanje da li će uspeti da bude spreman za američku turneju i US open.

Španac je i dalje na listi prijavljenih za Masters u Sinsinatiju, ali bandažirani zglob tokom finala Mundijala ponovo je pokrenuo spekulacije o njegovom stvarnom stanju.

Ako mu je potpora potrebna i van terena, pitanje je koliko je realno da već narednog meseca igra tenis na najvišem nivou.

O Alkarasovom oporavku govorio je i bivši šampion Vimbldona Ričard Krajček, koji nije zabrinut za njegov dugoročni povratak.

-Nema previše informacija. Povrede zgloba ili lakta su mnogo komplikovanije. I sam sam imao povredu lakta. Veoma je teško ponovo se podesiti kada počnete da igrate posle takve povrede - rekao je Krajček za "Tennis365".