Reč je o Kejnu, mlađem bratu španskog superstara, koji je nakon trijumfa nad Argentinom postao globalna senzacija.

Scene sa terena obilaze planetu, a jedna je posebno oduševila navijače. Mališan se, bez trunke straha, valjao po travi direktno ispred kordona policije koji je obezbeđivao slavlje. Umesto stroge reakcije, usledila je scena za pamćenje – Kejn se pozdravljao sa organima reda, a u jednom trenutku je čak dobio i njihovu policijsku kapu, što je izazvalo opšte oduševljenje na stadionu i na mrežama.

Kejn, koji je rođen 2022. godine (majka Šeila Ebana), postao je "talisman" reprezentacije. Prvi put je "zapao za oko" javnosti još u osmini finala protiv Austrije, kada je snimljen kako iz petnih žila viče "Vamos", a taj snimak je sakupio desetine hiljada lajkova za samo nekoliko sati.

Lamin Jamal ne krije koliko je vezan za svog mlađeg brata, uprkos velikoj razlici u godinama.

-Dirnut sam kada vidim svog malog brata ovoliko srećnog, kao i svoju majku i prijatelje koji žive život o kojem su oduvek sanjali. Moj brat mi znači sve. Zaljubljen sam u njega, osećam se kao da mi je sin - izjavio je emotivni Jamal nakon što je podigao pehar.