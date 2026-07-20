Legendarni engleski fudbaler Vejn Runi nije krio razočaranje prvim šou-programom na poluvremenu finala Svetskog prvenstva, poručivši da je jedva čekao da se završi kako bi se fudbal vratio u prvi plan.

FIFA je po uzoru na Superbol prvi put organizovala muzički spektakl tokom pauze finala između Španije i Argentine na stadionu u Njujorku i Nju Džerziju, a na sceni su se pojavile svetske zvezde poput Madone, Šakire, Džastina Bibera, BTS-a, Burna Boja, kao i likovi iz Mapetovaca i Ulice Sezam. Program je osmislio pevač grupe "Coldplay" Kris Martin.

Gostujući kao stručni komentator BBC-ja, Runi je bez ustručavanja rekao šta misli o predstavi.

- Iskreno, najbolji trenutak mi je bio kada se završila. Volim mnoge od tih izvođača, ali mislim da je bilo užasno. Nije me uopšte zainteresovalo, samo sam želeo da se utakmica nastavi. Volim Burna Boja, Bibera i Šakiru, ali sve je delovalo potpuno bez energije - rekao je nekadašnji kapiten Engleske.

Njegov kolega Mika Ričards imao je drugačiji stav i u šali je poručio da je Runi „mrzovoljan“ jer nije umeo da uživa u spektaklu. Slično mišljenje izneo je i Roj Kin.