Tako je španski novinar Manu Karenjo i voditelj emisije "El Largero" na radiju Kadena SER, isprozivao Slavka Vinčića.

Slovenac je imao nekoliko teških odluka u finalu, poput drugog žutog kartona pokazanog za Enca Fernandeza, ali i poništenog gola Nika Vilijamsa u prvom produžetku. Karenju se Vinčić ipak nije dopao.

- Pobedili smo i presrećni smo, ali kakvo je to bilo suđenje. Vinčić je bio najbolji igrač Argentine. Argentina je koristila jedino oružje koje je imala, jer drugih nije bilo. Branili su se celu utakmicu i nisu uputili nijedan šut u okvir gola.

Smatra da je slovenački arbitar sramotno sudio.

- Pobedili smo, pa nam je sada lakše da govorimo o tome, ali ovakvo suđenje bilo je sramotno. To kažemo iako smo osvojili titulu. Da smo izgubili, bili bismo još ogorčeniji.

I nije tu ni stao...

- Na terenu je postojala samo jedna reprezentacija. Španija je dominirala, a Vinčićevo suđenje bilo je ono najgore što sudija može da ponudi - u jednom dahu rekao je Manu Karenjo. Blago je reći da je preterao, no dobro. Svako ima pravo na svoje mišljenje.