Leto je stiglo, temperatura raste, ali najbolje mesto za igru nalazi se u hladu. AdmiralBet pokreće novu online kazino promociju 30 u hladu, koja vam tokom 30 dana donosi čak 30 različitih prilika za osvajanje bonusa, besplatnih spinova i dodatnih sredstava za igru.

Koncept je jednostavan – svaki dan u nedelji je rezervisan za drugačiju promociju. Od ponedeljka do nedelje smenjuju se Točak sreće, promo kodovi, depozitni bonusi i posebni izazovi, pa vas svakog dana očekuje novi razlog da pokrenete omiljene slot igre.

Ponedeljak donosi idealan početak nedelje uz Točak sreće. Za svakih 10.000 dinara uloga na odabranim slotovima dobijate priliku da osvojite besplatne spinove pojedinačne vrednosti od 30 dinara, a izazov možete rešiti do deset puta tokom dana.

Utorak je rezervisan za pecanje spinova. Uz promo kod UTORAK30 i minimalni depozit od 1.000 dinara, na vaš nalog stiže 30 besplatnih spinova koje možete odmah da iskoristite.

Sredom se akcija seli u večernje sate. Promo kod SREDA30 aktivan je od 21 čas do ponoći i donosi vam 30% bonusa na prvi depozit u svakom satu. To znači da tokom jedne večeri možete preuzeti bonus čak tri puta.

Četvrtak je namenjen igračima koji vole jaču igru. Nakon odigravanja 30 spinova pojedinačne vrednosti od najmanje 100 dinara aktivira se Točak sreće, koji vam donosi 30 besplatnih spinova. Točak možete pokrenuti do deset puta tokom dana, pa svaki novi izazov otvara novu priliku.

Petkom vas čeka 30% bonusa uz promo kod PETAK30. Minimalni depozit iznosi 1.000 dinara, dok maksimalna vrednost bonusa može dostići čak 30.000 dinara, što petak pretvara u idealan uvod u vikend.

Subota donosi posebnu slot avanturu sa ukupno 3.300 dinara bonusa. Izazov rešavate kupovinom bonusa na igrama sa Buy Bonus opcijom, a za svaki uspešno završen zadatak dobijate po 330 dinara. Tokom jednog dana možete rešiti deset izazova.

Nedelja je rezervisana za najbrže. Samo prvih 330 igrača koji uplate najmanje 3.000 dinara uz promo kod NEDELJA30 dobijaju čak 330 besplatnih spinova. Količine su ograničene, pa brzina postaje najvažniji deo igre.

Sedam različitih promocija, novi bonus svakog dana i ukupno 30 dana igre pretvaraju 30 u hladu u jednu od najraznovrsnijih kazino akcija ovog leta. Pronađite svoje mesto u hladu, pratite dnevni raspored i iskoristite novu priliku svaki put kada počne novi dan!

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