Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković ostaje u klubu do juna 2028. godine pošto je danas potpisao novi ugovor, saopštio je danas beogradski klub.

- Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-belom dresu sa brojem devet. Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bele do pobede posle -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom posle koje je i operisao ahilovu tetivu. Sad, kad je na putu oporavka, reprezentativac Srbije i najmlađi kapiten u istoriji Partizana je sa svojim klubom potpisao novi ugovor koji može trajati do leta 2028. godine - stoji u klupskoj objavi.

Marinković (29) je prvo bio član Partizana od 2013. do 2019, a u klub se vratio 2024. Sa Partizanom je osvojio jednu ABA ligu, dve titule prvaka Srbije i dva Kupa Radivoja Koraća.