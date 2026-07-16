Srpski reprezentativac je postigao dogovor sa crno-belima i ostaje u Humskoj još dve godine, piše Meridian sport.

Dok navijači željno iščekuju pojačanja za sledeću sezonu, Partizan je uspeo da završi važan posao i sačuva svog kapitena. Marinković nije igrao od januara, kada je na utakmici protiv Hapoela doživeo tešku povredu ahilove tetive zbog koje je propustio drugi deo sezone.

Ono što je dobro jeste da je 29-godišnji košarkaš počeo sa treninzima i polako hvata ritam i biće od velike pomoći timu naredne sezone.

Marinković je dete Partizana, a u klub se vratio pre dve godine nakon epizode u Baskoniji.