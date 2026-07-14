Malo je ko ostavio tako snažan utisak u Partizanu za samo jednu sezonu kao Dante Egzum. Australijski bek, koji je 2014. godine bio peti izbor na NBA draftu, stigao je među crno-bele u leto 2022. i bio jedan od ključnih igrača ekipe koja je bila na korak od plasmana na Fajnal-for Evrolige.

Prema informacijama koje prenosi "Mozzartsport", Partizan je i ovog leta pokušao da vrati iskusnog košarkaša u svoje redove. Ipak, planovi nisu realizovani zbog njegove povrede kolena, zbog koje je prerano završio prethodnu NBA sezonu.

- Prema nezvaničnim saznanjima, Ostoja Mijailović je tokom leta lično kontaktirao Egzuma da proveri kakvi su mu planovi, ali oni se sada isključivo svode na oporavak. Naime, predsednik Partizana je imao želju da vrati Egzuma, koji je trenutno slobodan igrač, ali problemi sa kolenom zbog kojih je završio sezonu u NBA ligi daleko pre kraja sezone su i dalje aktuelni. Kako sada stvari stoje, Egzum ne bi mogao da igra kada sezona počne i nije realno očekivati da potpiše ugovor za bilo koji klub pre oktobra ili novembra meseca - navodi Mozzart Sport.