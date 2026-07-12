Prethodnih dana Košarkaški klub Partizan, objavljivao je imena onih koji su napustili klub. Iz crno-belog tabora su za sada otišli Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.

Prema nekih informacijama koje kruže po medijima, u Humsku su navodno pristigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kevarijus Hejs, dok je saradnja sa Italijanom Pajolom, takođe dogovorena.

Ali, crno-beli nisu ozvaničili nijedno pojačanje za sada.

Međutim, prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović je potvrdio za B92.sport da će do toga uskoro i doći.

-Do sada smo uglavnom govorili "Thank you", a vrlo uskoro krećemo sa "Welcome to Partizan'". Još malo strpljenja - biće prilike da predstavimo i nova lica - rekao je Mijailović za b92.sport.