Kako prenosi "Eurohoops" - Tomaš Satoranski će uskoro biti ozvaničen kao novi plejmejker Hapoel Tel Aviva.

Iskusni Čeh dolazi da zameni Jama Madara koji je krenuo put Makabija.

Satoranski će na poziciji jedan minute deliti sa Vasilijem Micićem, a činjenica da su obojica izuzetno visoki plejmejkeri, ukazuje na to kakvu bi košarku Hapoel mogao da igra sledeće sezone.

Ugovor će biti potpisan na dve godine, a Satoranski bi po sezoni trebalo da zarađuje oko 1.500.000 evra godišnje.

Prethodno je godinama nastupao za Barselonu…