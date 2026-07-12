Argentina je uspela da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva posle pobede protiv Švajcarske (2:1) nakon 120 minuta igre. Na taj način je ispisala istoriju, ali će oni koji ne cene njihove rezultate jedva dočekati da čuju o čemu je reč.

Naime, Argentina je prva selekcija ikada koja je uspela da se plasira u polufinale Mundijala a da na tom putu nije igrala protiv TOP 10 FIFA tima ili bivšeg svetskog šampiona.

Mnogi će se uhvatiti za ovo i nastaviti sa tvrdnjama da je Svetsko prvenstvo "namešteno" Argentincima. Naravno, ne radi se o tome. već je reč o velikoj dozi sreće, s obzirom na rivale koje su imali do polufinala. Ipak, na tom putu Gaučosi se nisu susreli sa Urugvajem, kao ni sa Portugalom, koji je napravio veliki kiks u grupi i remizirao sa DR Kongom.

Put Argentine do polufinala:

Argentina - Alžir 3:0

Argentina - Austrija 2:0

Argentina - Jordan 3:1

Argentina - Zelenortska ostrva 3:2

Argentina - Egipat 3:2

Argentina - Švajcarska 3:1