Naime, kako javlja grčki "Sport 24", Olimpijakos je spreman za pomak i navodi se da je poslao ponudu Marcelu Brozoviću, koji se rastao sa Al Nasrom.

Naravno, problem pravi plata, pošto je Hrvat u Saudijskoj Arabiji imao 3.500.000 evra po sezoni, dok je najskuplji igrač u redovima Olimpijakosa Ajub El Kabi.

Predsednik Evangelos Marinakis je ipak spreman da pomeri sve granice u poslovanju, iako se navodilo da je za usluge Marcela Brozovića zainteresovan čak i Real Madrid, na čelu sa Žozeom Murinjom.

Takođe, kao rezervna opcija izdvaja se Marokanac Sofijan Amrabat, koji je eksplodirao na Mundijalu u Kataru pre četiri godine, kada je svoju selekciju vodio sve do četvrtog mesta. Ostaje da se vidi koliko će ove opcije biti dostupne i realne, ali kako Grci prenose, potencijala za ostvarenje transfera ima.