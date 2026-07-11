Fudbaleri Partizana pobedili su Naftu rezultatom 4:1 u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak nove sezone.

Crno-beli su tako ubedljivim trijumfom okončali pripreme i spremni dočekuju početak sezone u Superligi Srbije, kao i kvalifikacije za Ligu konferencije.

Blistao je Ibrahim Zubairu koji je postigao tri gola i tako bio najzaslužniji za pobedu. Treba istaći da je na ovom meču debitovao novi napadač kluba iz Humske, Brazilac Že.

Ovaj ofanzivac je prvi gol postigao u 18. minutu. Izašao je sam ispred golmana slovenačkog tima i pogodio za vođstvo svog tima od 1:0. Isti igrač je obeležio početak drugog dela pošto je sa dva brza gola rešio pitanje pobednika.

Najpre je bio strelac u 52. minutu, a onda je tri minuta kasnije kompletirao het-trik.

Nisu se crno-beli na tome zaustavili, pa je Bogdan Kostić u 63. minutu pogodio za 4:0.

Nafta je u 72. minutu uspela da smanji zaostatak preko Brumeca i to je bio konačan rezultat.

Partizan u Beogradu nastavlja pripreme za novu takmičarsku sezonu, a prvi naredni meč crno-bele očekuje u Superligi naredne subote, od 20 časova protiv Zemuna.