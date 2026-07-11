Fudbaleri Vojvodine izgubili su u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope od ekipe Ferencvaroša rezultatom 2:1.

Iako konačan ishod nije nešto što će pamtiti "lale", svakako će se pamtiti prelepa atmosfera na stadionu "Karađorđe".

Osim što su tribine u Novom Sadu bile krcate, takođe je ispunjena bila i svečana loža. Ne samo članovima klubova Vojvodine i Ferencvaroša, već je tu bio i skaut tim Crvene zvezde.

Razlog za tako nešto je napadač Ferencvaroša - Leni Džozef.

Momku iz Haitija koji je za ovu reprezentaciju na tekućem Mundijalu upisao asistenciju protiv Maroka. Već duže vreme Crvena zvezda prati ovog momka sa francuskim papirima. Prošle sezone je za Fradi na 48 utakmica postigao 16 golova uz 10 asistencija. Cena mu je oko 2.000.000 evra.

Na „Karađorđu“ u četvrtak je odigrao svega 45 minuta u drugom poluvremenu. Razumljivo ako se zna da se skoro priključio timu posle Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izuzetno je doprineo da se slomi odbrana Novosađana u finišu meča, a ostaje da se vidi da li će ga skaut tim Crvene zvezde pratiti i u Budimpešti u revanšu.