Put Novaka Đokovića na Vimbldonu se završio u polufinalu. Srpski teniser je izgubio od prvog tenisera sveta Janika Sinera rezultatom 3:0.

U sva tri seta je Siner napravio po jedan brejk što mu je bilo dovoljno da se plasira u finale.

Imaće priliku Janik da brani titulu u Londonu, a u finalnom okršaju za trofej će ga čekati Aleksander

Zverev.

Meč je počeo sigurnim servisima obojice.

Nismo videli nijedan brejk sve do rezultata 4:4 kada je Novak prvi poklekao, izgubio servis i omogućio Italijanu da servira za set.

Siner je u narednom gemu oberučke prihvatio Novakov poklon, došao do gema i samim tim i prvog seta.

Drugi set je bio preslikan kao i prvi. Do rezultata 3:3 su obojica uzimali servis gemove. Novak je u par navrata dolazio do dva poena na Janikov servis, ali, uvek bi izostajala ta brejk lopta....

A onda ponovo pad koncentracije Đokovića na servisu, dopustio je prvom reketu sveta da ga opet "brejkne" na 3:3 u gemovima i tako je Siner došao i do drugog seta identičnim rezultatom - 6:4.

Treći set se nije toliko razlikovao kao prethodna dva. Već na startu seta je Siner napravio brejk.

Jedina novina je ta da je Đoković konačno uspeo da dođe do brejk lopte pri rezultatu 2:1 za italijanskog igrača, ali, nažalost, nije je iskoristio....

Igralo se do kraja gem za gem, pa je tako Italijan izborio finale Vimbldona, a tamo će igrati protiv Aleksandera Zvereva.

Đoković - Siner 0:3 (4:6, 4:6, 4:6)

Treći set:

4:5 - Đoković uzima gem, a sada će Siner servirati za finale Vimbldona

3:5 - Siner osvaja i ovaj gem, pa će sada morati Đoković da servira za ostanak u meču

3:4 - Đoković je i dalje u igri...ali, moraće da napravi brejk ukoliko želi da ostane u meču

2:4 - Novi gem za Sinera, još dva mu nedostaju da se plasira u finale

2:3 - Ne predaje se ni Novak, dolazi do drugog gema....

1:3 - Šteta! Imao je Đoković konačno brejk loptu na ovom meču, ali, nije je iskoristio, a Siner je to znao da kazni novim gemom

1:2 - Novak uzima gem, ali i dalje ima prednost Siner

0:2 - Potvrđuje brejk prednosti Siner...

0:1 - Novi brejk pravi Siner! Novak u jako teškoj situaciji...

Drugi set:

4:6 - Siner vodi sa 2:0 u setovima u polufinalu Vimbldona!

4:5 - Đoković je osvojio servis gem, ali sada Siner servira za drugi set

3:5 - Potvrdio je brejk prednosti Siner

3:4 - Brejk! Nije dobro za Novaka, Siner pravi ponovo brejk i sada je blizu osvajanja drugog seta

3:3 - Bilo je 0:30, ali Novak nije uspeo da dođe do brejk lopti, Siner je osvojio gem...

3:2 - Đoković je morao da prolazi kroz pakao u ovom gemu, spasao je dve brejk lopte i sačuvao prednost u drugom setu

2:2 - Siner se izvukao, ponovo je Novak došao do dva poena u gemu Italijana, ali se Janik iščupao



2:1 - Nije to previše poremetilo Novaka, koji je lako došao do novog servis gema

1:1 - Bilo je 30:30 na Sinerov servis, ali onda dva izuzetno precizna servisa Italijana kojim je poravnao rezultat

1:0 - Dobro je Novak otvorio drugi set, osvojio je uvodni gem na svoj servis

Prvi set:

4:6 - Set za Italijana! Sineru je bio dovoljan jedan brejk da dođe do prvog seta! - 6:4

4:5 - Brejk...Nije izdržao Đoković, prvi je poklekao i izgubio servis gem u najgorem trenutku! Sada će Italijan servirati za prvi set!

4:4 - Rutinski za sada deluje Janik Siner u svojim servis gemovima, bez izgubljenog poena je poravnao rezultat

4:3 - Pametan slajs servis Đokovića kojim je došao do četvrtog gema u prvom setu

3:3 - Siner je osvojio gem sa nulom, loptica se sada prebacuje u Novakovo polje

3:2 - Kao da smo prizvali tu brejk loptu, imao je Siner prvu na meču, ali je nije iskoristio, Novak se izvukao i ponovo ima prednost u ovom setu

2:2 - Dolazi sada i Siner do gema, apsolutno ni promil šanse za sada nisu imali ni Novak ni Siner da dođu do brejk lopte

2:1 - Za sada bez problema za tenisere na njihove servise, Đoković ponovo samo jedan poen prepušta rivalu i dolazi do drugog gema

1:1 - Uzvraća na isti način i Janik Siner, izgubio je takođe samo jedan poen u svom prvom servis gemu i došao do gema

1:0 - Đoković otvara polufinale Vimbldona sigurnim servis gemom, izgubio je samo jedan poen i poveo na startu meča

17.15 - Teniseri su na terenu, očekuje nas početak meča!

17.10 - Uskoro će se na terenu naći Đoković i Siner!

17.08 - Zverev je lako u tri seta pobedio domaćeg igrača Artura Ferija i plasirao se u svoje prvo finale Vimbldona!

16.24 - Siner je u prvom kolu pobedio Kecmanovića u tesnom meču sa 3:2, potom je sa po 3:0 redom dobijao Nuna Boržeša, Džensona Bruksbija, Šintara Močizukija i Jana Lenarda Štrufa

16.21 - Đoković je do ovog susreta bio bolji od Jibing Vua (3:1), Stefanosa Cicipasa (3:0), Artura Rinderkneša (3:1), Romana Safiulina (3:1) i Ože-Alijasima (3:2)

16.19 - Poslednji put su odigrali na Australijan Openu ove godine i to u polufinalu, kada je Novak dobio sa 3:2.

16.17 - Srpski i italijanski teniser su odigrali do sada 11 mečeva, a Siner vodi sa 6:5

16.14 - Nemački teniser je dobio i drugi set, bio je ubedljiviji ovaj put, osvojio ga je sa 6:2

15.37 - Zverev je dobio prvi set u taj-brejku rezultatom 7:0

15.32 - Đoković i Siner će na teren odmah po završetku meča između Britanca Ferija i Nemca Zvereva, koji čine prvi polufinalni par

15.25 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču polufinala Vimbldona između Novaka Đokovića i Janika Sinera. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona.