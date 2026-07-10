Umesto prvog meča, Novak Đoković i Janik Siner igraju drugi duel na Vimbldonu.

Bivši teniser, komentator i član upravnog odbora na Vimbldonu Tim Henman je pokušao da predupredi negativne reakcije zbog promene i poručio je da je to urađeno zbog televizija:

"Mislim da ste aludirali na meč na globalnom nivou, koji je meč veći? Siner i Đoković. Da, ali ipak su imali skoro 48 sati da se oporave, a gledajući televizijsku publiku, to je prilično jaka preporuka od strane BBC-ja i SAD-a, sa ESPN-om".

Danas se očekuje da bude najviše 31 stepen Celzijusa u Londonu, što ne bi trebalo da poremeti Sinera, pošto će svakako kako veče bude odmicalo - temperatura padati.

Đoković će na teren oko 17.00.