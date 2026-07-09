Mečevi su na programu u petak, a dan će od 14.30 otvoriti duel britanske senzacije Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandera Zvereva.

Nakon što oni završe svoj duel, na Centralni teren će dve najveće teniske zvezde.

To znači da će njihov duel u najboljem slučaju početi oko 17 časova.

Podsetimo, na samom početku godine, u polufinalu Australijan opena, Đoković je priredio iznenađenje i eliminisao Italijana nakon epske borbe u pet setova (3:2).

Novak je tim trijumfom u Melburnu uspeo da prekine neugodan niz poraza od Snera.