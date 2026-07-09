Jeličić se prvi put posle dužeg vremena pojavio u javnosti, nakon što je ranije ove godine prestao da radi kao stručni komentator emisije "Studio HNL".

Gostujući kod novinara Josipa Korde, objasnio je da se prethodnih meseci namerno povukao iz javnog života.

"S obzirom na blisku prošlost, maksimalno sam se izolovao. Bio sam prezasićen fudbalom, lečio sam se od njega i nisam želeo da budem u javnosti. Međutim, sa vama imam dobar odnos i zato sam prihvatio poziv", rekao je Jeličić.

Ipak, najveću pažnju izazvale su njegove izjave o aktuelnom Svetskom prvenstvu.

"Iskreno, nabijem na ku*ac ovo Svetsko prvenstvo, i FIFA-u, i Trampa, i Infantina, sve ovo što se događa na SP-u, i još jednom Infantina. Ti ljudi su otuđili naš sport od njegove suštine. Fudbal su pretvorili u politiku, pohlepu i trku za novcem. Osećam gađenje čak i kada gledam neke dobre utakmice", rekao je Jeličić.

On je naveo da mu je ideja proširenog Mundijala sa 48 reprezentacija u početku delovala zanimljivo jer pruža priliku manjim fudbalskim nacijama da se predstave svetu, ali da je, kako kaže, ubrzo shvatio da je glavni motiv finansijska dobit.

"Brzo sam shvatio da sve to pokreće novac. SP u Americi, Kanadi i Meksiku je amerikanizacija fudbala. Kad vidim cene ulaznica, pola navijača koji nose Rolex, Jay Z-a ili Drakea u ložama... Uz dužno poštovanje, to nije moj fudbal. Meni se povraća, da ne kažem nešto drugo. Zgadili su fudbal, ne uživam u tome, samo u nekim detaljima naše Hrvatske. Pratio sam i Bosnu i Hercegovinu", rekao je Jeličić, pa zaključio:

"Šta je politika, ako nije onaj poništeni crveni karton Amerikancu Folarinu Balogunu? To je tako licemerno... Nakon takve odluke, više nema verodostojnosti. Pohlepa, korupcija, trpanje u džepove, sve to znamo, a ovo je sada besramno. FIFA preti uplitanje bilo kakve politike u fudbalske saveze, a onda se ponaša tako. Šta ćemo dalje?"