Fudbalska reprezentacija Argentine je posle epskog preokreta uspela da prođe u polufinale Svetskog prvenstva. Lionel Mesi i drugovi su do 79. minuta gubili od Egipta sa 2:0, a onda su za 13 minuta postigli tri gola i tako se plasirali među osam najboljih, gde će se sastati sa Švajcarskom, koja je posle penala izbacila Kolumbiju.

Dakle, Argentina će se boriti za polufinale, a zanimljiv podatak objavio je čuveni španski novinar poznat po statističkim podacima.

“Mister Chip”, kako glasi nadimak Španca kojeg na društvenim mrežama prati 3,4 miliona ljudi, naveo je da je put Argentine do potencijalnog polufinala najlakši u istoriji Mundijala.

Naime, "gaučosi" su u dosadašnjem toku šampionata igrali protiv Alžira (28. reprezentacija na FIFA listi), Austrija (24), Jordan (63), Zelenortska Ostrva (67) i Egipat (29), a sledi mu duel sa Švajcarskom (19. reprezentacija sveta).

Kada se sagledaju svi rivali Argentine prosek na FIFA rang listi im je 38. mesto, a gledajući iz te perspektive niko nikad nije imao lakši put do polufinala.

Ostaje da se vidi mogu li Argentinci to da iskoriste i odbrane titulu osvojenu u Kataru pre četiri godine.