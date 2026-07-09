Mesec dana fudbala, možda više uzbudljivog nego kvalitetnog, doveli su Mundijal do završnice u kojoj će osam najboljih (najumešnijih, najsrećnijih...) odlučivati o prvaku planete. Ne svi s istim šansama, dabome.

Kladionice veruju da su Francuzi i dalje najbliži Zlatnom globusu (kvota 2,80), prate ih aktuelni šampioni Argentinci (4,00) i Španci (4,50), a krug favorita zatvaraju Englezi (5,00). Može li neko od autsajdera - Norveška (16,00), Maroko, Belgija i Švajcarska (po 33,00) - da šokira svetski poredak? Teško, dosad se nije dogodilo, a igra se od 1930. Za ovaj Mundijal na jednom mestu imate sve.

Gledajući prethodni šampionat u Kataru, u četvrtfinalu imamo četiri iste reprezentacije - Francusku, Maroko, Englesku i Argentinu. Norveška je prvi put među osam najboljih, a Švajcarska prvi put posle prvenstva koje je organizovala 1954. Španija je stigla do ove runde posle 2010, kad je slavila titulu, a Belgija prvi put posle 2018.

Dakle, šest od osam četvrtfinalista su članice UEFA, a to je najveći broj evropskih nacija u ovoj fazi Mundijala održanog van Evrope posle 1994. godine. U SAD tad ih je bilo sedam. Šest reprezentacija sa Starog kontinenta bilo je i pre osam godina, ali tad je domaćin bila Rusija.

Četvrtfinale otvaraju svetski viceprvak Francuska i afrički šampion Maroko, a FIFA je poslala sudiju zbog koje se digla bura. Gledamo, dakle, reprizu polufinala iz Katara...

ČETVRTFINALE: 9. jul, Boston (22.00): Francuska - Maroko; 10. jul, Los Anđeles (21.00): Španija - Belgija; 11. jul, Majami (23.00): Norveška - Engelska; 12. jul, Kanzas Siti (3.00): Argentina - Švajcarska.