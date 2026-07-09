Trinaest minuta i 15 sekundi. Tako bi jednog dana mogli da nazovu film o čudesnom preokretu Argentinaca, pod uslovom, naravno, da osvoje Mundijal. Ukoliko ne odbrane titulu iz Katara, zaboraviće se...

U iščekivanju kraja puta izabranika Lionela Skalonija - u finalu 19. jula ili ranije? - svet prepričava spektakl iz Atlante vredan ostvarenja u Holivudu na koji, doduše, pala žalba iz Kaira. U režiji, dabome, najboljeg kreatora današnjice. I bukvalno, jer Leo Mesi je s devet asistencija na SP izjednačio rekord najslavnijeg zemljaka Dijega Maradone.

Kapiten aktuelnih prvaka je, dakle, najpre spakovao gol (Romero 79), pa zatresao mrežu (83) u pobedi protiv Egipta 3:2 na koju je tačku stavio Fernandez u 90+2. Trinaest minuta i 15 sekundi...

Mesi je prvi u istoriji SP koji je postigao gol na šest uzastopnih utakmica nokaut-faze. A računajući prethodni šampionat u Kataru, bio je strelac na devet utakmica u nizu. Istini za volju, prvi je i koji je promašio dva penala na jednom turniru (ne računajući penal-serije). Na tome mu, razume se, niko ne zamera. Još manje na suzama o kojima je pričao...

- Srećom, bog opet ima poseban plan s mnom. Nismo zaslužili da ispadnemo. Ova ekipa nikad ne odustaje. Nikad! - rekao je 39-godišnji mađioničar u kopačkama.

Mesi je dosad postigao osam golova, najviše na prvih pet mečeva još od Gerda Milera 1970. Do Žista Fontena, najefikasnijeg svih vremena na jednom turniru, fali mu pet. A ima pred sobom Švajcarsku, možda i polufinale, finale Mundijala za koji na jednom mestu ovde imate sve.