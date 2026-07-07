Fudbaleri Argentine napravili su neverovatan preokret u Atlanti i pobedili Egipat sa 3:2. Iako su "faraoni" vodili sa 2:0, Mesi je pokazao zašto je velikan ove igre i poveo je Argentince do epskog preokreta i plasmana u četvrtfinale Mundijala!

Bez ikakvog respekta prema protivniku, koji je važio za velikog favorita na meču, ušli su u meč Egipćani. Potpuno ravnopravno i bez ikakvog pritiska. Nisu marili za to što igraju sa svetskim 
prvakom i braniocem titule. 

Videlo se to već u 15. minutu. Atija je uputio centaršut, a najviši na skoku je bio Ibrahim, koji je pogodio za prednost afričkog tima! Već tu je bilo jasno da Mesiju i gaučosima neće biti nimalo
lako. 

Ipak, neviđenu priliku su imali za povratak Argentinci, četiri minuta kasnije. Hajsem Hasan je faulirao Taljafika, ovaj pao na zemlju i dosuđen je penal! Loptu je uzeo Mesi, a onda - šok! 

Nestvarni golman Egipta, Mostafa Šubir je odbranio jedanaesterac čuvenom Leu, koji je ponovo promašio sa bele tačke na Mundijalu. 

Argentina - Egipat

To kao da je dalo dodatni motiv Egiptu, koji je nastavio da igra agresivno i na poluvreme su otišli zasluženo sa prednošću. 

U drugom poluvremenu viđena je nova senzacija u režiji "faraona". Najpre se igrao 59. minut kada je Mostafa Ziko pogodio, ali je reagovao VAR i dosudio faul Marvanu Atiji nad Leandrom 
Martinesom...ruku na srce i jeste bio. 

Ali, u 67. minutu je pogodio Ziko, zakucao je loptu u mrežu protivnika i duplirao prednost Egipta. 

A onda je Argentina pokazala zašto je svetski prvak i fudbalska velesila. 

U pet minuta su izjednačili na 2:2! 

Argentina - Egipat

U 79. minutu je Romero pogodio na asistenciju Mesija, a onda je upravo Mesi, nakon što se lopta odbila do njega posle ubacivanja, majstorski je volejem pogodio i doneo potpuni povratak Argentincima!  

Argentina - Egipat

Tačku na meč postavio je Enco Fernandes u 93. minutu! Lautaro Martines je centrirao, a na drugoj stativi je upravo bio Enco, smestio je glavom loptu u suprotan deo gola Šubira i odveo "gaučose" u četvrtfinale! 

A tamo igraju protiv boljeg iz duela Švajcarska - Kolumbija koji se igra večeras od 22 sata. 

Argentina - Egipat (3:2) 

Stadion: "Mercedes-Benc" (Atlanta) 

Sudija: Fransoa Leteksije 

Argentina: Martines - Molina, Romero, Martines, Taljafiko - De Pol, Makalister, Paredes, E. Fernandes - Alvares, Mesi

Egipat: Šubir - Hani, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ašur, Atija, Lašin, Hasan - Salah, Ziko

Drugo poluvreme: 

Argentina je u 1/4 finalu!

92. minut - Goool! Potpuni preokret Argentinaca! Lautaro je ubacio loptu sa boka, a Enco Fernandez lako glavom trese mrežu za veliki preokret! Kakva ludnica! Kakva utakmica! - 3:2 

90. minut - Sedam minuta u nadoknadi vremena!  

Argentina - Egipat

84. minut - Potpuni povratak! Argentinci se vraćaju u meč poptuno! - 2:2 

79. minut - Goool! Vraćaju se "gaučosi"! Romero je strelac na asistenciju Lea Mesija! - 1:2 

Romero

70. minut - Vreme je za pauzu! Argentinci su pred eliminacijom...

Drugi gol Egipta

67. minut - Goool! E sada je stvarno gol! Egipat je duplirao prednost! Argentinci na kolenima! Mostafa Ziko zakucava loptu u mrežu rivala! - 0:2

59. minut - Goool! Neverovatno, ali Egipćani vode - Mostafa Ziko! Ipak ne...VAR se oglasio i ustanovio da je igrač Egipta, Marvan Atija faulirao Leandra Martinesa, opravdano, ruku na srce - 0:1

Poništen gol Egipta

53. minut - Leandro Paredes je šutirao sa velike udaljenosti, ali je lopta završila daleko preko gola Egipta 

50. minut - U toku je drugo poluvreme, kreću gaučosi na sve ili ništa  

48. minut - Probao je De Pol, ali, brani sjajni Šubir 

Prvo poluvreme: 

POLUVREME! Egipćani šokirali Argentince, vode na poluvremenu! 

45. minut - Pet minuta u nadoknadi!

40. minut - Opasno su pritisli Argentinci sada, ali Šubir sve brani, ne mogu nikako da ga "probiju" gaučosi   

Argentina - Egipat

39. minut - Au, kakva prilika sada za Argentince! Bio je Hulijan Alvarez u prilici, šutirao je iz trka, posle lopte sa boka Taljafika, ali ponovo fenomenalna reakcija Šobeir

31. minut - Pogodili su sada Argentinci stativu posle centaršuta, ali ostaje rezultat i dalje na strani Egipćana

23. minut - Veliki problemi za Argentince, primili su gol, a onda Mesi nije iskoristio penal! Pauza za odmor! 

Argentina - Egipat

20.minut - Brani Šubir! Mesi nije iskoristio penal! 

Šubir odbranio penal Mesiju

Argentina - Egipat

19. minut - Penal za Argentinu! Taljafiko je na zemlji! A faulirao ga je Hajsem Hasan! Mesi šutira!

Gol Egipta

15. minut - Goool! Ibrahim je strelac! Faraoni vode u Atlanti! Atija je uputio centaršut, a najviši je bio Ibrahim i pogodio je! - 0:1 

Argentina - Egipat

9. minut - Pritiskaju Argentinci. Romero je bio u ofsajdu, ali je pomoćni sudija naknadno podigao zastavicu, tek pošto je De Pol promašio gotovo prazan gol sa manje od pet metara. 

6. minut - Ušli su hrabro u meč Egipćani...ali, za sada opipavaju puls i jedni i drugi

1.minut - Počela je utakmica!

17.56 - U toku je intoniranje himni! 

Argentina

17.15 - Egipćani su grupnu fazu okončali kao drugoplasirani tim grupe C sa pet bodova, koliko je imala i prva Belgija, dok su iza ostali Iran i Novi Zeland. Potom su Egipćani posle drame i penala eliminisali Australiju u 16/finala 

Argentina - Egipat

Argentina - Egipat

17.10 - Argentinci su grupnu fazu okončali kao prvi u grupi J, sa maksimalnih 9 bodova, ispred Austrije, Alžira i Jordana. Potom su u šesanestini finala posle drame i produžetaka eliminisali Zelenortska Ostrva sa 3:2 

Egipat

16.50 - Na drugoj strani, Skaloni je napravio tri promene u odnosu na meč sa Zelenortskim Ostrvima u 1/16 finala...Fakunda Medine nema zbog povrede, a na klupi su ostali Lautaro Martinez i Tijago Almada 

16.45 - Selektor Egipta doneo odluku i odlučio da krene bez napadača Mančester Sitija, Omara Marmuša

16.36 - Udarac za Belgiju pred nastavak takmičenja. Naime, "crveni đavoli" u nastavku turnira neće moći da računaju na Amadua Onanu

16.30 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču osmine finala između Argentine i Egipta. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz 