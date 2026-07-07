Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u Sijetlu u osmini finala pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 4:1 (2:1).

Cela planeta navijala je za Belgijance posle sramne odluke FIFA da na poziv Bele kuće poništi crveni karton Folarinu Balogunu, pa je onda usledio niz ironičnih komenatara i komentara podsmeha nakon eliminacije SAD.

Hrvatski komentator postao je hit zbog izjave posle utakmice.

- Belgija je pobedila, ali sačekajmo. Možda sutra kada se probudimo usledi poziv iz Bele kuće...