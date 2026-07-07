Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva pobedom nad Portugalom rezultatom 1:0, a na ovom meču je ispisana istorija.

"Crvena furija" je postala prvi tim u istoriji Svetskih prvenstava koji je uspeo da veže šest utakmica bez primljenog gola!

Junak ovog podviga je i golman Unai Simon. On je večeras postao apsolutni rekorder Mundijala, postavši prvi čuvar mreže ikada sa šest uzastopnih "clean sheet-ova" (utakmica bez primljenog gola).

Simon je ovim rezultatom svrgnuo sa trona legendarnog Italijana Valtera Zengu, bivšeg trenera Crvene zvezde, koji je od 1990. godine držao rekord sa pet vezanih utakmica bez kapitulacije. Španski golman je tokom celog meča u Dallsu bio nepremostiva prepreka, zaustavljajući pokušaje Ronalda i Žoao Feliksa, čime je zacementirao svoje ime među besmrtne.

Priliku da nastavi ovaj niz imaće u četvrtfinalu, gde će se Španija sastati sa boljim iz meča SAD-Belgija.