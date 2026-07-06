Poništen je crveni karton igraču Amerike Folarinu Balogunu a sve to mnogo je šokirali ljude iz sveta fudbala.

Reakcije su dodatno pojačane nakon što se u program BBC-ja uključila rasprava, gde su odluku komentarisali i bivši igrači.

Bivši golman Engleske Džo Hart rekao je:

- Ovo jednostavno ne deluje ispravno, zar ne?

Na to je Runi reagovao žestoko i bez zadrške:

- Mislim da je ovo apsolutna sramota, zaista mislim tako. Znam da je to tada bila UEFA, ali sam pred Evropsko prvenstvo 2012. dobio suspenziju od tri utakmice. Trebalo je da propustim sva tri meča grupne faze, a onda su mi rekli da će mi treću utakmicu skinuti ako odem u Švajcarsku i odradim trening sa grupom dece. Pristao sam jer nisam želeo da budem suspendovan tri utakmice, ali sam i tada mislio da je to pogrešno.

- Ovde su mogli ili da ponište crveni karton, što je verovatno ispravna odluka, pa da on igra. Ali da suspenduju kaznu na godinu dana? Mislim da je to apsolutna sramota. Infantina bi trebalo da bude sramota zbog ovoga.