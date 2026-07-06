Brazil je ispao od Norveške i to kako...

Selesao je dobio priliku da izvede jedanaesterac u 14. minutu pri rezultatu 0:0, ali Bruno Gimaraeš nije uspeo da pogodi sa bele tačke, što se kasnije pokazalo fatalnim.

Svi su se pitali zašto Vini nije preuzeo odgovornost u toj situaciji, a odgovor krilnog napadača je da se povinovao odluci selektora Karla Ančelotija.

- Selektor unapred bira ko će izvoditi penal. On je izabrao Bruna. Nikada nisam bio sujetan, nikada nisam želeo da budem najbolji strelac turnira i zato je Bruno šutirao. On je izvodio penale bolje od mene i zato ga je Ančeloti izabrao. To je to. Nikada nisam bežao od odgovornosti.

Prema Ančelotiju, odluka o izvođaču penala doneta je na osnovu statističkih podataka o uspešnosti igrača pri izvođenju penala tokom godine. Budući da najbolji izvođači nisu bili na terenu, lopta je data Brunu Gimaraešu.