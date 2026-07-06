Tim Tomasa Tuhela je savladao Meksiko rezultatom 3:2 i tako prošao među osam najboljih.

Gledali smo neverovatan meč na kultnom stadionu "Asteka", bez sumnje jedan od najboljih na turniru. Golovi, penali, crveni karton, mnoštvo uzbuđenja i ljubitelji fudbala su zaista imali šta da vide.

Podsetimo, utakmica je zbog vremenskih neprilika počela sa sat vremena zakašnjenja. Uprkos tome, atmosfera na tribinama je bila fantastična i domaćin je imao ogromnu podršku.

Početak je bio prilično miran. Prvo veliko uzbuđenje viđeno je tek u 15. minutu, kada je Meksiko bio veoma blizu vođstva. Raul Himenez je šutirao glavom posle odličnog centaršuta, ali je Pikford fenomenalno intervenisao i sprečio gol.

Tri minuta kasnije je pokušao Mora nakon dobrog duplog pasa, ali je izblokiran. Prvi konkretan pokušaj Englezi su imali u 28. minutu, kada je Gordon šutirao po zemlji, ali Ranhel nije imao problema. Potom je Romo u 32. minutu oprobao svoj šut. Gađao je sa distance, ali lopta odlazi visoko preko gola.

Nakon toga je usledio nestvaran finiš prvog poluvremena.

Meksiko je bio bolji rival, ali je onda u roku od dva minuta doživeo šok. Igrao se 36. minut kada je Bukajo Saka uputio dobar centaršut sa desne strane, a Džud Belingem je dotrčao iz drugog plana i glavom postigao gol za vođstvo Engleza.

Domaći fudbaleri se još nisu oporavili od prvog gola, a već su primili drugi. Prelako su izgubili loptu, Kejn je asistirao Belingemu, a ovaj za tili čas postiže i drugi pogodak za velikih 0:2.

Delovalo je da su Meksikanci u nokdaunu, ali su se ekspresno vratili. Kinjone je u 42. minutu postigao svoj četvrti gol na Mundijalu i tako smanjio zaostatak. Mogao je domaćin u finišu prvog dela da dođe do izjednačenja. Raul Himenes je propustio dve sjajne prilike. Najpre je u prvom minutu nadoknade snažno šutirao, lopta je otišla tik pored desne stative. Zatim je dva minuta kasnije probao glavom, ali je Pikford ponovo bio sjajan. Veliki pritisak su izvršili Meksikanci, ali se na pauzu otišlo sa prednošću Engleza.

Početak nastavka je pripao Englezima, a u centru pažnje se našao O'Rajli. Najpre je fudbaler Mančester sitija poslao nezgodnu loptu u peterac, ali niko od njegovih saigrača nije mogao do nje. Potom je šutirao sa ivice kaznenog prostora i pogodio stativu.

U 54. minutu šok za Tuhela i njegov tim. Kvansa je dobio direktan crveni karton zbog divljačkog starta. Sudija Pagani to nije primetio, ali je stigao poziv iz VAR sobe. Nakon gledanja snimka je desnom beku Engleske pokazao put ka svlačionici.

Očekivalo se da momentum pređe na stranu Meksika, ali se desilo suprotno. U 58. minutu je Ranhel oborio Gordona, a Pagani je dosudio penal za Englesku. Odgovornost je preuzeo Hari Kejn i bez problema zatresao mrežu, pa je njegov tim ponovo imao dva gola prednosti.

Nije se domaćin predavao i već u 68. minutu je dosuđen penal na drugoj strani, a skrivio ga je Kejn. Himenes je savladao Pikforda i vratio nadu domaćinu.

Krenuli su igrači Meksika na sve ili ništa, dok su se Engčezi potpuno povukli. Ređali su se napadi pred golom Pikforda, gosti su bili pribijeni uza zid, ali su se nekako branili. Na kraju su uspeli Englezi da se odbrane, sačuvaju prednost i dođu do velike pobede na vrelom gostovanju.

Engleska će u borbi za polufinale igrati protiv Norveške koja je bila bolja od Brazila sa 2:1.

MEKSIKO - ENGLESKA 2:3 (1:2)

Stadion: Asteka, Meksiko Siti

Sudija: Alireza Pagani (Iran)

MEKSIKO (4-3-3): Ranhel - Sančes, Montes, Vaskes, Galjardo - Mora, Lira, Romo - Alvarado, Himenes, Kinjones

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - O'Rajli, Gei, Konsa, Kvansa - Rajs, Anderson - Gordon, Belingem, Saka - Kejn

Kraj! Engleska u četvrtfinalu!

90. minut - Jedanaest minuta nadoknade!

86. minut - Napada Meksiko, ali bez prave šanse. Sve manje vremena za domaći tim.

78. minut - Pokušavaju Meksikanci svim silama da dođu do izjednačenja. Englezi su sve karte bacili na odbranu.

69. minut - Gooool! Opet se vraća Meksiko! Himenes je iskoristio penal.

68. minut - Penal za Meksiko! Kejn je bio neporezan, a Pagani je posle gledanja snimka dosudio jedanaesterac.

60. minut - Goooool! Hari Kejn je siguran izvođač najstrože kazne. Engleska sa igračem manje ponovo stiže do dva gola prednosti.

58. minut - Penal za Englesku! Ranhel je oborio Gordona, a sudija je odmah pokazao na belu tačku.

54. minut - Crveni karton za Kvansu! Sudija Pagani je išao da pogleda snimak, nakon čega je isključio desnog beka Engleske zbog izuzetno oštrog starta. Englezi sa igračem manje do kraja utakmice!

49. minut - Stativa spašava Meksiko! O'Rajli je dobro gađao sa ivice šesnaesterca, ali je pogodio okvir gola. Sreća za domaćina.

Kraj prvog poluvremena!

45+3 minut - Opet preti Himenes i opet Pikford brani. Veliki pritisak Meksika u završnici prvog dela.

45+1 minut - Malo je nedostajalo da Asteka eksplodira. Himenes je šutirao, lopta je otišla malo pored gola. Bilo je veoma blizu.

42. minut - Gooooool! Spektakl, vraća se Meksiko! Kinjone se najbolje snašao posle prekida i postigao svoj četvrti pogodak na Svetskom prvenstvu.

38. minut - Gooooool! Blickrig Engleza i opet Belingem, ovoga puta na asistenciju Kejna! Meksiko je bio bolji rival, ali se sada nalazi u veoma teškoj situaciji.

36. minut - Gooooool! Vodi Engleska! Džud Belingem je strelac! Dobar potez Sake koji je centrirao, vezista Reala se pojavio iz drugog plana i glavom zatresao mrežu. Ovo je prvi gol koji je Meksiko primio na ovogodišnjem Mundijalu.

32. minut - Udarac Roma sa distance, nije bio precizan, lopta ide visoko preko gola.

28. minut - Evo prvog pokušaja Engleza. Gordon je šutirao po zemlji sa leve strane, ali Ranhel nije imao nikakvih problema.

23. minut - Idemo na prvu pauzu za osveženje.

18. minut - Dobar dupli pas, probao je Mora, ali je njegov udarac izblokiran.

15. minut - Kakva prilika za Raula Himenesa. Napadač Meksika je idealno zahvatio loptu glavom nakon centaršuta i gađao, ali je Pikford sjajno reagovao.

12. minut - Atmosfera na tribinama je fantastična, ali na terenu nema većih uzbuđenja za sada.

1. minut - Odmah je Deklan Rajs dobio žuti karton zbog visoko podignute noge.

Utakmica je konačno počela!

02:54 - Meč će uskoro početi!

01:20 - Prema dostupnim informacijama, odložen je početak meča zbog nevremena. Utakmica neće početi pre 03.00 po srednjoevropskom vremenu, što je za sat vremena kasnije od prvobitno planiranog.

01:08 - Pobednik ovog meča će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Norveške koja je sa 2:1 izbacila Brazil.

01:03 - Jedan od domaćina turnira je u prethodnoj rundi eliminisao Ekvador rezultatom 2:0, dok su Englezi teškom mukom savladali DR Kongo posle preokreta sa 2:1.

01:00 - Dobra vam noć i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu između Meksika i Engleske. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Meksiko Sitija.