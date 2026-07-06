Fudbalska reprezentacija Brazila završila je učešće na Svetskom prvenstvu. "Selesao" je u osmini finala poražen od Norveške sa 2:1, pa će na šestu titulu prvaka sveta morati da čeka bar još četiri godine.

Nejmar je u samoj završnici meča postigao gol iz penala i dao nadu svom timu da može da se vrati, ali uzalud. Vremena nije bilo i sjajni Norvežani na krilima Erlinga Halanda idu među osam najboljih.

Pokazao je nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena sramno ponašanje kada je golmanu Norveške konstantno dobacivao pre izvođenja, ali i nakon postignutog pogotka. Na kraju, stigle su i suze, a Nejmar nije krio razočaranje zbog eliminacije.

Ugledni svetski insajder Fabricio Romano preneo je njegove reči i sada je jasno - Nejmar se povukao iz brazilske reprezentacije.

- Pokušao sam. Pokušao sam. Sve je počelo ovde, na stadionu MetLife, i ovde se završava. Sada je gotovo - rekao je Nejmar nakon utakmice.

- Njegova priča sa reprezentacijom Brazila je završena - dodao je Romano.