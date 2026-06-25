Fudbaleri Brazila pobedili su Škotsku sa 3:0 u Majamiju, dok je Maroko slavio protiv Haitija sa 4:2 u Atlanti u poslednjim mečevima Grupe C na Mundijalu.

Brazil ide u nokaut fazu kao prvi, dok Maroko ide dalje kao drugi tim Grupe C. Škotska je treća, pa će tako morati da čeka ostale utakmice i da vidi da li će ići dalje kao jedna od osam najbolje trećeplasiranih ekipa.

Izuzetno sadržajna poluvremena smo gledali i u Atlanti i u na Floridi u Majamiju.

Pogodovo ovo u Atlanti na stadionu "Mercedes Benc", o njemu će se sigurno dugo pričati.

Haiti je kao austajder šokirao čitavu planetu pogodivši u 10. minutu. Duverne je probio, zavrnuo u peterac, a Žozef je odigrao petom u petercu - lopta se od Bunua odbila u mrežu za iznenađujuću prednost ove male karipske države.

Odolevali su nekako autsajderi u ovom meču, čuvali prednost, ali, poklekli su u 39. minutu kada je prva zvezda Maroka, Hakimi, poravnao rezultat na 1:1.

A onda - novi šok! Vilson Isidor je ispalio neverovatan projektil u 42. minutu i tako ponovo bacio čitavu planetu u trans, čudesni Haiti je poveo sa 2:1.

Iako je država sa Kariba imala dva puta prednost u prvom poluvremenu, dva puta se Maroko vraćao u igru. Saibari je u prvom minutu nadoknade doneo izjednačenje Maroku.

U 78. minutu, Sufijan Rahimi donosi Marokancima potpuni preokret - 3:2.

Pobedu Maroka je potvrdio još jedan rezervista, a u pitanju je Jasin u 89. minutu - 4:2.

Ipak, to nije uticalo preterano na šampiona Afrike, kada je reč o poziciji na tabeli, koji je svakako ostao na drugom mestu iza Brazila.

Što se meča Brazila i Škotske tiče, duel u Majamiju je obeležio definitivno brazilski supersar - Vinisijus Žunior. Fudbaler Real Madrida je praktično već u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika, a samim tim i pitanje ko će biti prvi u ovoj grupi, a to su naravno "karioke".

Popularni Vini je već u sedmom minutu iskoristio kiks odbrane Škotske, Rajan mu je asistirao, a ovaj lagano pogodio za prednost Brazila.

Potom, Vinisijus je pogodio u 22. minutu i za 2:0, ali je posle provere, ipak zbog njegovog faula, taj gol poništen.

Ali, to ga nije omelo, pa je u trećem minutu nadoknade prvog dela igre, lagano glavom, smestio loptu u mrežu, pa se na pauzu otišlo sa prednošću od 2:0 za "karioke".

Igra Škotske se raspala, a to je to u nastavku iskoristio Kunja i pogodio za ubeljivih 3:0, igrao se 60. minut.

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Važan trenutak se dogodio u 76. minutu, ono što su svi pravi ljubitelji fudbala čekali, u igru je ušao Nejmar!

Do kraja utakmice nije bilo promene razultata, pa će tako Brazil sa prvog mesta u Grupi C ići u nokaut fazu.

Mečeve pratite uživo putem našeg portala u tekstualnom prenosu:

Škotska - Brazil (0:3)

Sudija: Cezar Ramos (Meksiko)

Stadion: "Hard Rock" (Majami)

Škotska: Gan - Paterson, Mekena, Hendri, Robertson - Ganon-Douk, Meklin, Ferguson, Mekgin - Mektomini, Šenklend

Brazil: Alison - Danilo, Markinjos, Gabrijel, Santos - Gimaraes, Kazemiro, Paketa - Rajan, Kunja, Vinisijus

Maroko - Haiti (4:2)

Sudija: Dani Makeli (Holandija)

Stadion: "Mercedes Benc" (Atlanta)

Maroko: Bono - Hakimi, Halal, Rijad, Salah-Edin - Amrabat, El Ajnaui - Dijaz, Saibari, El Kanus - El Kabi



Haiti: Plasid - Duvern, Ade, Delkroa, Ekspirijens - Kazimir, Žan Žak, Belegar, Providens - Isidor, Žozef

Drugo poluvreme:

90. minut - Goool! Maroko je potvrdio pobeedu nad Haitijem! Ali, svakako će ostati na drugom mestu u grupi C iza Brazila

78. minut - Goool! Maroko je poveo! Centaršut, lopta dolazi posle kornera do Rahimija, on iz okreta preokreće! - 3:2



76. minut - U igru ulazi Nejmar! Ovo je četvrti Mundijal za Brazilca!

68. minut - Vreme je za obaveznu hidrataciju u drugom poluvremenu

63. minut - Plasid, koji se oprašta od selekcije Haitija ima 6 odbrana...El Hanus zamalo da preokrene rezultat u korist Maroka

60. minut - Goool! Kunjaaaa za ubedljivih 3:0 Brazila!

51. minut - Umalo je nedostajalo da Vinisijus upiše het-trik, međutim, nije se najbolje snašao pred golmanom Škotske, koji je sprečio njegov udarac

Prvo poluvreme:

45+3 - Prelepu loptu je dobio Vinisijus! Skočio je i glavom smestio u mrežu za ubedljivu prednost "karioka"! - 0:2

45+1. minut - Goool! Ekspresan povratak Maroka! Saibari je poravnao rezultat! - 2:2

42. minut - Vilsoon Isidooor! Haiti golčinom sa distance vodi 2:1! Ovo je prosto neverovatno!

39. minut - Goool! Vraća se Maroko u igru! Hakimi je strelac! - 1:1

30. minut - Novi udarac El Kabija, ali, dosuđen je ofsajd, Haiti i dalje iznenađujuće vodi u Atlanti

22. minut - Goool! Brazil gazi i ne planira da stane! Četvrti gol na Mundijalu za Vinisijusa! - 0:2.... Ipak, posle provere VAR-a, dosuđen je ipak faul i gol je poništen...

18. minut - Brazilci lepo igraju ovaj meč za sada, Škoti ne mogu da pređu pola terena...

12. minut - Dobar pokušaj El Kabija, međutim, uspeo je to da odbrani golman Haitija

10. minut - Potpuni šok! Haiti vodi protiv Maroka u Atlanti! Duverne je probio, zavrnuo u peterac, a Žozef je odigrao petom u petercu - lopta se od Bunua odbila u mrežu - 0:1

7. minut - Goool! Brazil već vodi! Vinisijus je lagano smestio loptu u gol, a pre toga je Rajan ukrao loptu rivalu, pa je popularni Vini imao lak zadatak! - 0:1

1.minut - Počele su utakmice!

23:58 - Intonirane su himne na obe utakmice, čeka nas rasplet u Grupi C

23:53 - Ipak, za sada je sve okej što se vremena tiče, igrači Škotske i Brazila su na terenu

23:48 - Najavljeno je i moguće odlaganje meča Škotska - Brazil. Više o tome OVDE.

23:45 - Švajcarska i Kanada zvanično prošle dalje, BiH čeka iz grupe B

23:27 - A tu je i Nejmar!

23:07 - Brazil i Maroko imaju po četiri boda (Brazil bolju gol-razliku), Škotska 3, Haiti 0. Prva dva tima direktno idu dalje, treći ima šansu da prođe.



23.03 - Brazil je manje-više već prošao, dok Škotima treba bar bod da bi ostali u igri za plasman dalje.

Škotska je dobila Haiti u prvom kolu, a onda je poražena od Maroka. Brazil je remizirao sa Marokom, a pobedio je Haiti.

23.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen mečevima poslednjeg kola u okviru Grupe C na Mundijalu. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja od ponoći iz Majamija, odnosno Atlante i saznajte ko će se direktno iz ove grupe plasirati u nokaut fazu Mundijala.