Ne stišava se bura posle finala Svetskog prvenstva u kojem je Španija pobedila Argentinu rezultatom 1:0.

Naime, više od 80.000 argentinskih navijača potpisalo je peticiju kojom od FIFA traže ponavljanje finalne utakmice. Smatraju da je utakmicu obeležilo skandalozno suđenje Slovenca Slavka Vinčića, te traže da se finale ponovno odigra sa drugim arbitrom.

Autorka peticije Žizela Sančes tvrdi da je finale "ukaljano kontroverznim i korumpiranim suđenjem" te poziva Fifu da detaljno istraži sve sporne situacije. U opisu peticije navodi kako bi dopuštanje takvih događaja narušilo verodostojnost fudbala te traži da se finale ponovi "bez uticaja korumpiranog sudije".

Podsetimo, Španci su slavili posle produžetaka, a strelac jedinog gola je bio Feran Tores. "Crvena furija" je potpuno zasluženo stigla do druge titule svetskog prvaka, dok s druge strane Argentinci nisu uspeli da ponove uspeh iz Katara od pre četiri godine, pa su i dalje na tri titule.