Crvena zvezda je dogovorila veliko pojačanje. Na "Marakanu" stiže Derik Lukasen koji će potpisati trogodišnji ugovor sa šampionom Srbije.

Ognjen Mimović ga izuzetno dobro poznaje, pošto su godinu dana delili svlačionicu u Pafosu, što je bilo sasvim dovoljno vremena da nekadašnji desni bek Zvezde na pravi način upozna reprezentativca Gane koji se na tek završenom Mundijalu istakao golom protiv Hrvatske u grupnoj fazi.

Srpski reprezentativac je u razgovoru za Meridian sport detaljno analizirao novog fudbalera Zvezde.

- Mislim da će Derik biti ozbiljno pojačanje za Zvezdu i da ima kvalitet da podigne nivo odbrane. Ko god od Zvezdinih štopera bude sa njim u tandemu, mislim da će uživati, jer je Derik stvarno izuzetan igrač. Pojačanje za Ligu šampiona, nemam dilemu. Fudbalski me najviše podseća na Nasera Đigu. Kako sam se osećao pored Đige u Zvezdi, tako sam se osećao pored Lukasena u Pafosu. Baš je fizički dominantan, brz, ima odličan tajming za skok. Opasan je i u ofanzivnim prekidima, tako da Zvezda može da ga koristi i za te minijature. Tehnički je isto sasvim dobar, zna da igra sa loptom, što je bitno za moderan fudbal - rekao je Mimović i dodao:

- Sjajan je momak, takođe. Proveli smo zajedno godinu dana i to nije neko ozbiljno vreme da se sa nekim baš dobro upoznaš, ali je uvek bio izuzetno korektan prema meni. Stariji je, a nikada mi nije prebacivao kada pogrešim, već uvek pružao podršku. Veliki profesionalac takođe, voli da radi i trenira. Baš je tip koji bi “poginuo” za saigrače, eto takav je.

Smatra da bi Zvezda mogla da razmisli o dovođenju još nekog fudbalera Pafosa.

- Uf, pa ima sigurno bar pet, šest igrača iz Pafosa koji bi mogli da igraju u Zvezdi. Derik svakako, ali i još nekolicina. Stvarno smo imali dobru ekipu - podvukao je Mimović.