Dragan Stojković Piksi je doživeo veliku porodičnu tragediju.
Naime, bivšem selektoru Srbije je preminula majka, što je on objavio na svom Instagram profilu.
- Draga moja majko, počivaj u miru i neka ti je večna slava - napisao je Stojković.
Bivši selektor Srbije objavio tužnu vest
Dragan Stojković Piksi je doživeo veliku porodičnu tragediju.
Naime, bivšem selektoru Srbije je preminula majka, što je on objavio na svom Instagram profilu.
- Draga moja majko, počivaj u miru i neka ti je večna slava - napisao je Stojković.
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