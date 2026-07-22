Engleski fudbaler Fil Foden produžio je ugovor sa Mančester sitijem do 2030. godine, saopštio je danas taj klub.

Foden (26) je celu karijeru proveo u Mančester sitiju, a u klub je došao kada je imao osam godina. On je sa Sitijem osvojio 19 trofeja, od toga jednu Ligu šampiona i šest titula u Premijer ligi, odigrao 369 utakmica i zabeležio 110 golova i 68 asistencija.

- Osećaj je neverovatan. S obzirom na to da sam ovde od malih nogu i da sam prošao put od omladinske škole do prvog tima, igranje za Siti oduvek bio san. Nemam reči kojima bih opisao nastavak ovog putovanja. Ovde sam doživeo toliko divnih trenutaka i osvojio mnogo trofeja, uživao sam u svakom danu. Kao dete sam razmišljao samo o tome - da igram za prvi tim i osvajam trofeje. Ovo je savršen klub i mesto gde sam zaista srećan, uživam u svakom danu koji ovde provedem - rekao je Foden.

Engleski fudbaler je za reprezentaciju odigrao 49 utakmica i postigao četiri gola, a nije bio deo selekcije na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Siti će 23. avgusta dočekati Bornmut u prvom kolu Premijer lige, prethodno će sedam dana ranije igrati protiv Arsenala u Komjuniti šildu.