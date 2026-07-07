Fil Foden rođen je u Stokportu, a od 2017. za Mančester siti je odigrao 225 utakmica i postigao 68 golova. Iako je dres „tri lava“ oblačio 49 puta (četiri pogotka), njegovo ime nije se našlo na spisku putnika za Mundijal 2026.

Ipak, uspeo je da u vreme previranja na Svetskom prvenstvu nesvesno iz drugog izbije u prvi plan. Naime, šala jednog korisnika društvenih mreža koji je objavio da Foden čeka osmo dete iako ima tek 26 godina izazvala je lavinu svakojakih komentara.

- Da li on nešto planira?

- Radi za FK Foden.

- Foden, Foden, Foden... Sitijeva postava za 25 godina.

- Prvo mora da ima sedam.

- Imao je tri u 2024. godini, pa kako je onda od tada imao još pet?

- Het-trik i dva gola.

- Više poentira kod kuće nego na terenu

- Brate, lik ne može ni osam golova da da, šta je ovo?!

- Još tri preostaju.

Neki su poverovali u fejk vest:

- Mislio sam da ima samo dva sina i ćerku.

- Može to sebi da priušti, tako da, svaka čast i njemu i njoj.

- Pusti ga da živi svoj život, brate.

Foden je odigrao više od 300 utakmica za Siti, Ima tripletu u sezoni 2022/23, a 2018. godine postao je najmlađi igrač koji je osvojio Premijer ligu. Naredne godine postao je najmlađi strelac kluba u Ligi šampiona, a i najmlađi Englez koji je bio starter i postigao gol u nokaut fazi tog takmičenja. Proglašavan je za najboljeg mladog i seniorskog igrača PL...

Srećan uz Rebeku

Foden ima troje dece sa dugogodišnjom devojkom Rebekom Kuk - sina rođenog 2019. godine, ćerku rođenu 2021. godine i još jedno dete rođeno tokom EP 2024. godine. U junu 2024. Foden je napustio reprezentaciju Engleske tokom EP kako bi prisustvovao rođenju trećeg deteta.

Sećanje na dedu

Foden nosi dres sa brojem 47 i ima odgovarajuću tetovažu na vratu u čast svog dede Ronija, koji je preminuo u 47. godini života.

Piše: Miloš Topalović