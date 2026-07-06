Srpski fudbaler Dušan Vlahović po prvi put u karijeri je slobodan igrač i može da bira gde će nastaviti karijeru.

Iako se činilo da će preći u redove Bešiktaša koji je jedini spreman da mu ponudi uslove koje traži, čini se došlo do preokreta.

Kako piše katalonski "Sport", Vlahović čeka poziv Barselone i još uvek neće ništa da potpisuje dok ne stigne ponuda Španaca.

Spreman je Vlahović da pristane i na niže uslove kako bi pojačao velikana sa "Nou Kampa".

Videćemo šta će se dešavati narednih dana.