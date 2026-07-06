Fudbaler Dinama iz Zagreba Serhi Domingez skrenuo je pažnju na sebe odličnim partijama tokom prošle sezone i već nakon godinu bi mogao da napusti Hrvatsku.

Kako piše "Germanijak", Lacio je započeo pregovore sa šampionom Hrvatske kako bi ga u što skorijem roku.

Dinamo traži 12.000.000 evra, dok prva ponuda Italijana iznosi 10 miliona.

Ipak, veruje se da bi do dogovora moglo da dođe.

Hrvati su ga pre godinu dana platili 1.200.000 i doveli ga iz Barselone i sada su pred ozbiljnom zaradom.