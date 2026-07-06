15.15 - Novak Đoković će četvrtfinali okršaj protiv Alijasima odigrati u utorak. Taj duel je drugi po redu na Centralnom terenu i očekuje se da počne u 16 časova.

13.30 - Stigao je Rodžer Federer:

12.59 - Aleksandra Krunić i Ana Danilina druge su na redu na Terenu 18, posle Mike Stojsavljević i Ane Pirher (12.00). Njihov meč sa estonsko-italijanskom kombinacijom Ingrid Nil/Đulijana Olmos najverovatnije će početi oko 14 časova.

12.25 - Ovako nešto se ne viđa svakoga dana:

11.13 - Arina Sabalenka se poptuno slomila posle poraza:

- Ovo pitanje, ljudi… Gledajmo WTA listu, na njoj sam broj jedan. Juče sam bila, danas nisam bila po nivou igre. Ne gledam listu. Hoću potpuno da se napijem, da zaboravim na tenis, a onda da probam da se vratim u još boljoj form - rekla je Sabalenka.

10.25 - Dokle se stiglo?

Prvi parovi četvrtfinala:

(1) Janik Siner – Jan-Lenard Štruf

(3) Feliks Ože-Alijasim – (7) Novak Đoković

Parovi osmine finala (ponedeljak):

(5) Aleks De Minor – (9) Fabio Koboli

(WC) Grigor Dimitrov – (WC) Artur Feri

(6) Tejlor Fric – (10) Aleksander Bublik

(2) Aleksander Zverev – (13) Jirži Lehečka

Prvi parovi četvrtfinala:

(10) Karolina Muhova – (14) Naomi Osaka

(4) Džesika Pegula – (7) Koko Gof

Parovi osmine finala (ponedeljak):

(12) Marta Kostjuk – Ešlin Kruger

(13) Jasmine Paolini – (29) Aleksandra Ijala

(9) Linda Noskova – (29) Medison Kiz

(21) Mari Buzukova – (25) Elize Mertens

10.03 - Još uvek se priča o jednom potezu koji je napravio buru.

10.02 - Feliks Ože-Alijasim je izvojevao tešku pobedu protiv Alehandra Davidoviča, ali posle nje umesto da bude srećan – bio je ljutit. Povod za raspravu sa protivnikom bila je povreda Španca u finišu četvrtog seta. Kanađanin nije iskoristio dve meč lopte na 5:3, a ulje na vatru je dosuo Davidovič koji je u sred sledećeg gema kada je Ože servirao za pobedu, legao na travu.

10.01 - Zašto je Janik Siner ovako nervozan? Šta se desilo pogledajte OVDE.

10.00 - Dobar dan i dobro došli na još jedan blog posvećen Vimbldonu. Šta se juče dešavalo pogledajte OVDE.