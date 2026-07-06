-Srećan sam zbog SAD, drugačija situacija, ali kao što je Tjeri Anri rekao on nije trebalo da dobije crveni karton. Nakon toga je dosta ranije trebalo da dođe do ove odluke. Srećan sam zbog SAD jer su neverovatni, a Balogun je super neverovatan - rekao je Ibrahimović uživo u programu.

Zlatan vuče poreklo iz Bosne i Hercegovine, a u SAD je igrao fudbal i stekao ogroman kapital i veliku popularnost. Sada je stručni konsultant na jednoj američkoj televiziji i nije navijačima "zmajeva" bilo pravo kako je nahvalio Amerikance posle meča u nokaut fazi koji su dobili 2:0.

-Ovo je razlog zašto je fudbal najveći sport na svetu. SAD su večeras imale svaki razlog da se raspadnu, ali su umesto toga postale još jače. Prvo im je poništen gol. Zatim im nije priznat još jedan pogodak. Ostali su još i sa igračem manje nakon crvenog kartona Baloguna. Većina ekipa bi u takvoj situaciji izgubila glavu. Ne dobijate nokaut utakmice na Svetskom prvenstvu samo talentom. Dobijate ih mentalitetom. Večeras su SAD pokazale mentalitet šampiona. Bosna i Hercegovina imala je svaku priliku da iskoristi okolnosti, ali je delovala uzdrmano. Igranje protiv desetorice trebalo je da im donese dodatno samopouzdanje, a na kraju su ipak Amerikanci izgledali kao ekipa koja ima igrača više - rekao je posle meča Zlatan.

Jedno je sigurno, ponovo je uvredio Bosance i rekao nešto što ne žele da čuju...