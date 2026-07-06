-Već 23 godine vi kritičari pokušavate da me ubijete, ali ste do sada valjda već shvatili da vam to ne vredi - rekao je Ronaldo u nedelju, odgovarajući na pitanje kako se nosi sa činjenicom da se njegovo mesto u startnoj postavi Portugala konstantno dovodi u pitanje i kritikuje.

Nastavio je u istom ritmu.

-Završiću, kao što sam rekao pre nekoliko godina, onda kada ja to budem hteo, a ne kada vi to želite. Vi momci ne želite da ja dođem ponovo, ha? To je ono što želite. Shvatam, čuo sam vas sada.

Međutim, kada su ga kasnije na konferenciji za medije ponovo pitali kako se nosi sa pritiskom i kritikama, Ronaldo je odgovorio.

-Da odgovorim na vaše pitanje: poenta je da uživam što je više moguće, s obzirom na to da je ovo poslednje Svetsko prvenstvo, a biće poslednje Svetsko prvenstvo. I da uživam u svakom danu.

Na pitanje šta mu najteže pada u igranju fudbala sa 41 godinom, Ronaldo je potpuno ozbiljnog lica ispalio da to nema nikakve veze sa fudbalom.

-Najneprijatnija stvar je razgovor sa svima vama, posebno sa nekima od vas koji me ne vole. Onaj momak tamo gore u prvom redu? Onaj što me ne voli. Hajde da vidimo da li će mi postaviti neko dobro pitanje. Da, ti, tamo. Znam da me ne voliš. Odlično pamtim lica ljudi. Dovoljno je da vidim nečije lice samo jednom i nikada ga neću zaboraviti.