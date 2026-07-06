Pored sportskih objekata kao obaveznog sadržaja, u okviru kompleksa moguća je realizacija i kapaciteta komercijalnih delatnosti i javnih službi koje moraju biti usklađeni sa sportskom namenom kompleksa, navodi se u Elaboratu.

Kada je reč o samom stadionu "Rajko Mitić", u Elaboratu se precizira da planirani sportski kompleks može sadržati više sportskih objekata kao što su otvoreni sportski tereni, zatvoreni sportski tereni i stadion kapaciteta do 45.000 gledalaca sa svim pratećim sadržajima prema FIFA i UEFA standardima.

U okviru kompleksa dozvoljeno je planirati objekte u funkciji sporta kao samostalne objekte ili integrisane u okviru infrastrukture stadiona: upravna zgrada, internat, hotel, medicinski blok, VAR soba, paviljon, muzej, smeštajne kapacitete za sportiste, školu sporta, školu fudbala za različite uzraste, akademiju za trenere, medija centar, kongresno - konferencijski centar.

- Crvena Zvezda je sportska organizacija iz oblasti vrhunskog sporta, što podrazumeva da su sve aktivnosti sportskih klubova usmerene ka postizanju vrhunskih rezultata na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Udruženi klubovi u ”Crvenoj Zvezdi” su u dugogodišnjoj istoriji postigli veoma značajne rezultate i u velikoj meri doprineli afirmaciji srpskog sporta. Postizanje i održavanje visokog rezultatskog nivoa nemoguće je bez odgovarajućih infrastrukturnih pretpostavki – sportskih objekata, terena i drugih borilišta sa svim pratećim sadržajima - naglašava se u Elaboratu.

Infrastrukturni uslovi, kako se dodaje, podležu neprestanim promenama zbog tehnološkog razvoja i donošenja novih međunarodnih standarda.

- Na osnovu prethodnih konstatacija savremeno uređenje sportskog kompleksa Crvena zvezda je od vitalnog interesa, ne samo za Crvenu zvezdu nego i za srpski sport - zaključuje se u Elaboratu.

U okviru kompleksa dozvoljeno je planirati komercijalne sadržaje nesportske namene kao samostalne objekte ili integrisane u okviru infrastrukture stadiona: poslovni prostor, kancelarije, sale, poslovne apartmane, komercijalne sadržaje prodajnog tipa, ugostiteljske sadržaje, hostele, hotel.

- Svi objekti moraju predstavljati jedinstvenu prostorno – funkcionalnu - vizuelnu celinu , a arhitektonski sklop objekata mora biti usklađen sa njihovom sportskom ili pratećom namenom. Sportski objekti moraju biti realizovani u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, Zakonom o sportu i svim pravilnicima i uslovima nadležnih institucija - navodi se u Elaboratu.

Dodaje se i kako je u okviru sportskog kompleksa neophodno planirati zelene površine koje moraju imati zaštitnu, meliorativnu, sanitarno-higijensku i socijalnu funkciju, vizuelno i estetski usklađenu sa namenom prostora i arhitekturom objekata.

- Zelene površine moraju biti vizuelno i estetski usklađene sa namenom prostora i arhitekturom objekta. U tom smislu, neophodno je koristiti autohtonu vegetaciju i kvalitetan sadni materijal. Takođe potrebno je obezbediti vrtno-arhitektonske elemente (staze, vodene elemente, fontane...), standardnu infrastrukturu i sistem za navodnjavanje. Preporučuje se ozelenjavanje ravnih krovova nadzemnih objekata na minimalno 30 cm zemljišnog supstrata, kao i podzemnih garaža na minimalno 120 cm zemljišnog supstrata (što ne ulazi u ukupan procenat zelenih površina i direktnom kontaktu sa tlom) - objašnjava se u Elaboratu.

U obračun indeksa zauzetosti, kako se objašnjava, ne uračunavaju se površine otvorenih sportskih terena, ali se obračunava fudbalski stadion.

U granicama PDR-a determinisana je zona M4 - odnosno prostor koji trenutno zauzimaju pomoćni teren i upravna zgrada SD Crvena zvezda sa severne, odnosno pomoćni tereni sa južne strane stadiona - a koja će predstavljati zonu mešovitih gradskih centara u zoni više spratnosti.

Precizira se da su u prizemlju planiranih objekata obavezni komercijalni sadržaji, te da minimalni procenat zastupljenosti stanovanja iznosi 0,00 odsto, a maksimalni procenat zastupljenosti iznosi 80,00 odsto. Minimalni procenat zastupljenosti trgovinskih, komercijalnih i poslovnih namena, iznosi 20,00 odsto, a maksimalni procenat zastupljenosti iznosi 100,00 odsto.

Procenat zastupljenosti namena, kako se objašnjava, primenjuje se na nivou svake pojedinačne građevinske parcele.