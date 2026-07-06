Crvena zvezda je kroz svoju istoriju, a naročito noviju, u svojim redovima imala veliki broj prilično živopisnih fudbalera. U tu grupu spada i jedan od onih koji su se u svojoj karijeri prilično proslavili, ali ne u crveno-belom dresu.

Mnogi su do sada već zaboravili na nekada veliko pojačanje šampiona Srbije Bernarda Parkera (40), napadača sa pedigreom, koji je u Beograd stigao iz Južne Afrike.

Bežao iz Zvezde, predsednik ga vraćao sa aerodroma

Bernard Parker rođen je 16. marta 1986. godine u Južnoj Africi. Rano je počeo da se bavi fudbalom, a svoju klasu pokazao je igrajući za tamošnji Tanda Rojal Zulu odakle je i stigao na pozajmicu u Beograd.

Zvezda je za taj luksuz platila 530.000 evra, ali se čitava priča završila i pre nego što bi neko očekivao.

Posle svega četiri meseca na "Marakani", Parker nije bio zadovoljan situacijom u klubu. Istina, crveno-beli su tada prolazili kroz sigurno i najteže godine od postojanja kluba. Odlučio je da zajedno sa Avalom Isahom ode na aerodrom i ukrca se na let za Frankfurt.

Tada su predsednik Dobrivoje Tanasijević, sportski direktor Ilija Ivić i sekretar kluba Nemanja Filipović morali da požure kako bi ih sprečili da odu iz Beograda. Naravno, pozajmica se završila dva meseca kasnije, a Parker se brže bolje vratio kući.

Tvente ga platio 1.000.000 dolara, pa postao legenda





Povratak u Evropu Parker je doživeo iste godine kada ga je njegov matični klub prodao Tventeu za celih 1.000.000 evra. Međutim, bilo je jasno da Parkeru fudbal ne ide isto u Evropi i Africi.

Pokušao je da se iskupi partijama u grčkom Panseraikosu, ali nije uspeo te je tada usledio povratak u Južnu Afriku i tamošnjeg velikana Kajzer Čifs.

Malo je reći da je Parker sada već legenda u svojoj zemlji i klubu. Od 2011. pa do 2022. nosio je dres Kajzer Čifsa, dakle celih 11 godina.

Odigrao je 73 utakmice za reprezentaciju, bio deo čuvene generacije na Svetskom prvenstvu 2010. godine, postigao je 23 gola. Što se kluba tiče ima nestvarnih 352 nastupa za Čifse uz 59 golova i 39 asistencija.

Karijeru je završio 2024. godine u ekipi TS Galaksi.

Saigraču savetovao da ne ide u Srbiju

Parkerov nekadašnji saigrač Katleg Mfela bio je 2011. godine na meti Partizana, a Bernard se nije skrivao već je javno obavestio svog prijatelja da ne ide u Srbiju.

- Ne bih savetovao 'Ubici' da dolazi u Partizan. To govori moje iskustvo i mislim da bi mu bolje bilo da igra negde drugde. Koliko god da gleda da napusti južnoafrički fudbal, isto tako bi se borio i da što pre napusti Beograd - rekao je tada Parker.