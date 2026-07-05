Fudbalska reprezentacija Norveške na pragu je senzacije na Mundijalu. Skandinavska selekcija vodi protiv Brazila - 1:0, petostrukog prvaka sveta i poslovično jednog od glavnih favorita za svetsku titulu na svakom planetarnom šampionatu.

Bajka Norvežana se, dakle, nastavlja, nakon dominantnog puta u kvalifikacijama kada su oduvali konkurenciju. Sada se nalaze na pragu četvrfinala zahvaljujući svom najboljem igraču i rasnom golgeteru Mančester sitija - Erlingu Halandu.

Igrao se 80. minut kada je Haland postigao gol. Posle vrsnog centaršuta sa leve strane sjajno se izborio za prostor između dva štopera "selesaa" i glavom matirao golmana Alisona.

Evo kako je to izgledalo:

Halandu je to sedmi gol na turniru kojim se izjednačio na prvom mestu liste strelaca sa Lionelom Mesijem (Argentina) i Kilijanom Mbapeom (Francuska).