Na programu je Svetsko prvenstvo u košarci za igrače do 17 godina, na kojem je Srbija napravila neverovatno sjajan rezultat, pošto se pobedom protiv domaćina Turske plasirala u finale!

Naši Orlići, naši heroji igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država u velikom finalu, u kojem će pokušati i na neki način da osvete Nikola Jokića i ekipu koji nisu uspeli da dođu do senzacije na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Nikola Kusturica je ponovo dominirao, postigao je 25 poena protiv selekcije Turske i doneo pobedu Srbiji - 76:71. Bilo je neverovatno teško našim momcima, pošto su igrali pred turskim navijačima, u atmosferi koju su retko do sada doživeli, ali su pokazali kako se bori za reprezentativni dres.

Šampion Evrope će sutra od 19 časova i 15 minuta igrati u velikom finalu Svetskog prvenstva, a nacija se nada pobedi protiv Sjedinjenih Američkih Država i još jednom istorijskom uspehu.