Aleksa Avramović mogao bi od naredne sezone da igra za srpskog trenera u Turskoj, samo je pitanje za kog, pošto ga u svojim ekipama žele aktuelni i bivši selektor Srbije Dušan Alimpijević, ondosno Aleksandar Đorđević, navodi specijalizovani “Basketball Sphere“.

Alimpijević je već dugo trener Bešiktaša, sa kojim će od naredne sezone po prvi put igrati i u Evroligi, dok je Đorđević nedavno preuzeo Bahčešehir, sa kojim ima visoke ambicije u Evrokupu.

Avramović ima stabilan ugovor sa Dubaijem na još dve godine, ali kako se navodi, klub mu neće praviti problem oko raskida u slučaju da želi da ide, iako ne bi imali ništa protiv ni da ostane.