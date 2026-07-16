Aleksa Avramović je novi košarkaš Baščašehira, saopštio je turski klub.

Srpski košarkaš je sve iznenadio odlukom da pojača ekipu koja se takmiči u Evrokupu, ali je izvesno presudnu ulogu imao Aleksandar Đorđević koji je trener Bahčešehira.

Pisalo se da će Avramović napustiti Dubai, a u priči je bio Bešiktaš koji vodi Dušan Alimpijević i koji će se naredne sezone takmičiti u Evroligi. Ipak, Aleksa se odlučio za Baščašehir.

Avramović je tako posle jedne sezone otišao iz Dubaija sa kojim je osvojio titulu šampiona ABA lige. Prethodno je godinu dana proveo u Moskvi, nastupajući za CSKA, a tri godine je nosio dres Partizana. Pre crno-belih je igrao u Španiji i Italiji.